Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Ивица Олич
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Испания
Ирландия
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Испании
Атлетико VS Хетафе
Поделиться:
Атлетико - Хетафе: 13 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
3:0
Первый матч 0:0
Атлетико - Хетафе: 13 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
13 дек. 2012, -:- МСК
13.12.2012, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0
Атлетико
0
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1
Хетафе
0
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Хетафе
0
Атлетико
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1
Хетафе
0
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2
Хетафе
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0
Атлетико
2
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0
Атлетико
1
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2
Хетафе
0
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Хетафе
0
Атлетико
1
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Атлетико
2
Хетафе
0
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2
Хетафе
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0
Атлетико
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
20:00
Хетафе
0
Атлетико
2
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
-:-
Атлетико
7
Хетафе
0
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
20:00
Хетафе
0
Атлетико
0
10.01.2013
10 янв. 2013
чт
21:30
Хетафе
0 : 0
Атлетико
10.01.2013
10 янв. 2013
чт
21:30
Хетафе
0
Атлетико
0
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
-:-
Атлетико
3 : 0
Хетафе
13.12.2012
13 дек. 2012
чт
-:-
Атлетико
3
Хетафе
0
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
21:45
Атлетико
2 : 0
Хетафе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
21:45
Атлетико
2
Хетафе
0
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:00
Атлетико
3
Хетафе
0
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
-:-
Хетафе
3 : 2
Атлетико
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
-:-
Хетафе
3
Атлетико
2
Показать еще
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18