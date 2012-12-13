Атлетико - Хетафе: 13 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
3:0
Первый матч 0:0

Атлетико - Хетафе: 13 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
13 дек. 2012, -:- МСК
13.12.2012, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0
Атлетико
0
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1
Хетафе
0
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:00
Хетафе
0
Атлетико
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1
Хетафе
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:15
Атлетико
2
Хетафе
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Хетафе
0
Атлетико
2
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Хетафе
0
Атлетико
1
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 15:00
Атлетико
2
Хетафе
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Хетафе
0 : 1
Атлетико
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Хетафе
0
Атлетико
1
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2
Хетафе
0
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Атлетико
2
Хетафе
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
Хетафе
0
Атлетико
1
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 20:00
Хетафе
0
Атлетико
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7 : 0
Хетафе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс -:-
Атлетико
7
Хетафе
0
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 20:00
Хетафе
0
Атлетико
0
10.01.2013 10 янв. 2013 чт 21:30
Хетафе
0 : 0
Атлетико
10.01.2013 10 янв. 2013 чт 21:30
Хетафе
0
Атлетико
0
13.12.2012 13 дек. 2012 чт -:-
Атлетико
3 : 0
Хетафе
13.12.2012 13 дек. 2012 чт -:-
Атлетико
3
Хетафе
0
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 21:45
Атлетико
2 : 0
Хетафе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 21:45
Атлетико
2
Хетафе
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Атлетико
3
Хетафе
0
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн -:-
Хетафе
3 : 2
Атлетико
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн -:-
Хетафе
3
Атлетико
2

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