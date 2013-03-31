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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 6
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 5
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
31 марта 2013, 22:00 МСК
31.03.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
27
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
90
0
Коста
Диего Коста
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
6'
6'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Банега
Эвер Банега
67
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
65
0
Пьятти
Пабло Пьятти
83
0
Жонас
Жонас
5'
5'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера