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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Паулиста 40
Кондогбиа 59
2:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Льоренте 15
Томас 43
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
14 февр. 2020, 23:00 МСК
14.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
40'
40'
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
59'
59'
90
8
Солер
Карлос Солер
80
20
Торрес
Ферран Торрес
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
60
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
11
Черышев
Денис Черышев
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
23
Собрино
Рубен Собрино
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
66
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
53
6
Коке
Коке
76
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
20
Витоло
Витоло
90
5
Томас
Томас
43'
43'
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
15'
15'
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
24
Врсалько
Шиме Врсалько
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
11
Лемар
Тома Лемар
9
Мората
Альваро Мората