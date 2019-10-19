Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 36
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 82
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
6
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
36'
36'
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
23
Триппьер
Киран Триппьер
12
Лоди
Ренан Лоди
16
Эррера
Эктор Эррера
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
82'
82'
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
8
Солер
Карлос Солер
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
15
Вальехо
Ману Вальехо