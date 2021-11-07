Валенсия - Атлетико: 07 ноября 2021 смотреть онлайн

Валенсия
Валенсия
-:-

Валенсия - Атлетико: 07 ноября 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
7 нояб. 2021, -:- МСК
7.11.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Атлетико
3
Валенсия
1
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0
Атлетико
1
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
Валенсия
2
Атлетико
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Атлетико
1
Валенсия
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3
Валенсия
2
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:00
Валенсия
1 : 1
Атлетико
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:00
Валенсия
1
Атлетико
1
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
Атлетико
1 : 0
Валенсия
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 22:45
Атлетико
1
Валенсия
0
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:15
Валенсия
0 : 0
Атлетико
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:15
Валенсия
0
Атлетико
0
05.03.2017 05 марта 2017 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Валенсия
05.03.2017 05 марта 2017 вс 18:15
Атлетико
3
Валенсия
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 13:00
Валенсия
0 : 2
Атлетико
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 13:00
Валенсия
0
Атлетико
2
06.03.2016 06 марта 2016 вс 22:30
Валенсия
1 : 3
Атлетико
06.03.2016 06 марта 2016 вс 22:30
Валенсия
1
Атлетико
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:30
Атлетико
2 : 1
Валенсия
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 22:30
Атлетико
2
Валенсия
1
08.03.2015 08 марта 2015 вс 23:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
08.03.2015 08 марта 2015 вс 23:00
Атлетико
1
Валенсия
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Валенсия
3 : 1
Атлетико
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Валенсия
3
Атлетико
1
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:00
Валенсия
0 : 1
Атлетико
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:00
Валенсия
0
Атлетико
1
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Валенсия
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 23:30
Атлетико
2
Валенсия
0
08.01.2014 08 янв. 2014 ср -:-
Валенсия
1 : 1
Атлетико
08.01.2014 08 янв. 2014 ср -:-
Валенсия
1
Атлетико
1
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 22:59
Атлетико
3 : 0
Валенсия
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 22:59
Атлетико
3
Валенсия
0
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013 31 марта 2013 вс 22:00
Атлетико
1
Валенсия
1
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс -:-
Валенсия
2 : 0
Атлетико
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс -:-
Валенсия
2
Атлетико
0

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