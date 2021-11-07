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Валенсия VS Атлетико
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Валенсия - Атлетико: 07 ноября 2021 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
-:-
Валенсия - Атлетико: 07 ноября 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
7 нояб. 2021, -:- МСК
7.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
8
Солер
Карлос Солер
19
Рачич
Урош Рачич
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Запасные
1
Хауме
Хауме
-
4
Мангала
Эльяким Мангала
-
18
Васс
Даниэль Васс
-
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
-
24
Пиччини
Кристиано Пиччини
-
6
Ферру
Ферру
-
17
Черышев
Денис Черышев
-
10
Олива
Кристиан Олива
-
30
Муса
Юнус Муса
-
9
Гамейро
Кевин Гамейро
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3
Валенсия
1
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
Валенсия
0
Атлетико
1
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2
Атлетико
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Атлетико
1
Валенсия
1
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
Атлетико
3
Валенсия
2
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:00
Валенсия
1 : 1
Атлетико
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:00
Валенсия
1
Атлетико
1
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
22:45
Атлетико
1 : 0
Валенсия
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
22:45
Атлетико
1
Валенсия
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:15
Валенсия
0 : 0
Атлетико
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:15
Валенсия
0
Атлетико
0
05.03.2017
05 марта 2017
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Валенсия
05.03.2017
05 марта 2017
вс
18:15
Атлетико
3
Валенсия
0
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
Валенсия
0 : 2
Атлетико
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:00
Валенсия
0
Атлетико
2
06.03.2016
06 марта 2016
вс
22:30
Валенсия
1 : 3
Атлетико
06.03.2016
06 марта 2016
вс
22:30
Валенсия
1
Атлетико
3
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:30
Атлетико
2 : 1
Валенсия
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:30
Атлетико
2
Валенсия
1
08.03.2015
08 марта 2015
вс
23:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
08.03.2015
08 марта 2015
вс
23:00
Атлетико
1
Валенсия
1
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Валенсия
3 : 1
Атлетико
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Валенсия
3
Атлетико
1
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:00
Валенсия
0 : 1
Атлетико
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:00
Валенсия
0
Атлетико
1
14.01.2014
14 янв. 2014
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Валенсия
14.01.2014
14 янв. 2014
вт
23:30
Атлетико
2
Валенсия
0
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
-:-
Валенсия
1 : 1
Атлетико
08.01.2014
08 янв. 2014
ср
-:-
Валенсия
1
Атлетико
1
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Атлетико
3 : 0
Валенсия
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
22:59
Атлетико
3
Валенсия
0
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
31.03.2013
31 марта 2013
вс
22:00
Атлетико
1
Валенсия
1
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
-:-
Валенсия
2 : 0
Атлетико
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
-:-
Валенсия
2
Атлетико
0
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