Фуэнлабрада

Фуэнлабрада
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Arturo Molina Tornero A. 		Нап 2 0 0 1 0
19
Mikel M. 		Нап 2 0 0 0 0
15
Rubén Pulido R. 		Нап 2 0 0 0 0
7
A. Mula A. 		Нап 2 0 0 0 0
8
Cristobal C. 		Нап 1 0 0 0 0
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Результаты
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 18:00
Фуэнлабрада
0 : 1
Кадис
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 18:00
1/16 финала
Фуэнлабрада
0
Кадис
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 21:00
Сан-Себастьян де лос Рейес
0(4) : 0(5)
Фуэнлабрада
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 21:00
2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0
Фуэнлабрада
0
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Альсира
0 : 1
Фуэнлабрада
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
1 раунд
Альсира
0
Фуэнлабрада
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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