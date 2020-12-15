Кория

Кория
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Результаты
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
Кория
2 : 3
Реал
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
1/64 финала
Кория
2
Реал
3
Испания. Кубок , 1/64 финала
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