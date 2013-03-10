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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 53
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
10 марта 2013, 22:59 МСК
10.03.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
66
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Коке
Коке
71
0
Коста
Диего Коста
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
53'
53'
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
70
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
82
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Агиррече
Иманол Агиррече