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Атлетико VS Реал Сосьедад
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Атлетико - Реал Сосьедад: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Реал Сосьедад: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
18
Горосабель
Андони Горосабель
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
8
Мерино
Микель Мерино
5
Субельдия
Игор Субельдия
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
11
Янузай
Аднан Янузай
19
Исак
Александер Исак
Запасные
44
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
7
Порту
Порту
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
16
Гевара
Андер Гевара
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Прошлые матчи
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
1 : 0
Реал Сосьедад
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
1
Реал Сосьедад
0
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
17:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
17:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетико
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
Реал Сосьедад
2
Атлетико
1
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
21:00
Атлетико
4 : 0
Реал Сосьедад
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
21:00
Атлетико
4
Реал Сосьедад
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
20:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетико
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
20:00
Реал Сосьедад
1
Атлетико
2
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Атлетико
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
22:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
22:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Атлетико
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
22:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
4
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
20:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
20:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
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