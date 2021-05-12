Атлетико - Реал Сосьедад: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
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Атлетико - Реал Сосьедад: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
18
Горосабель
Андони Горосабель
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
8
Мерино
Микель Мерино
5
Субельдия
Игор Субельдия
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
11
Янузай
Аднан Янузай
19
Исак
Александер Исак
Запасные
44
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
7
Порту
Порту
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
16
Гевара
Андер Гевара
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-

Прошлые матчи

22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
1 : 0
Реал Сосьедад
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
1
Реал Сосьедад
0
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 17:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 17:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетико
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
2
Атлетико
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 21:00
Атлетико
4 : 0
Реал Сосьедад
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 21:00
Атлетико
4
Реал Сосьедад
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 20:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетико
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 20:00
Реал Сосьедад
1
Атлетико
2
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Атлетико
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 22:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Атлетико
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
4
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 20:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 20:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0

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