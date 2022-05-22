Реал Сосьедад - Атлетико: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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Реал Сосьедад - Атлетико: 22 мая 2022 смотреть онлайн

Атлетико
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Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
22 мая 2022, -:- МСК
22.05.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 20:30
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
1 : 0
Реал Сосьедад
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
1
Реал Сосьедад
0
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 17:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 17:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 21:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетико
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
2
Атлетико
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 21:00
Атлетико
4 : 0
Реал Сосьедад
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 21:00
Атлетико
4
Реал Сосьедад
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 20:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетико
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 20:00
Реал Сосьедад
1
Атлетико
2
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Атлетико
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 22:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
1
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
02.05.2012 02 мая 2012 ср 19:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Атлетико
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 22:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
4

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