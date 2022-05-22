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Реал Сосьедад VS Атлетико
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Реал Сосьедад - Атлетико: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-
Реал Сосьедад - Атлетико: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
22 мая 2022, -:- МСК
22.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
20
Монреаль
Начо Монреаль
6
Элустондо
Ариц Элустондо
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
18
Горосабель
Андони Горосабель
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
16
Гевара
Андер Гевара
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
7
Порту
Порту
19
Исак
Александер Исак
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
-
26
Пачеко
Хон Пачеко
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
1 : 0
Реал Сосьедад
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
1
Реал Сосьедад
0
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Реал Сосьедад
01.03.2016
01 марта 2016
вт
23:00
Атлетико
3
Реал Сосьедад
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
17:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
17:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетико
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
23:00
Реал Сосьедад
2
Атлетико
1
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
21:00
Атлетико
4 : 0
Реал Сосьедад
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
21:00
Атлетико
4
Реал Сосьедад
0
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
20:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетико
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
20:00
Реал Сосьедад
1
Атлетико
2
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0 : 1
Реал Сосьедад
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:59
Атлетико
0
Реал Сосьедад
1
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Атлетико
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
22:30
Реал Сосьедад
0
Атлетико
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:00
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
22:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Атлетико
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
22:00
Реал Сосьедад
0
Атлетико
4
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