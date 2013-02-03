Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
Кения
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коста 61
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2013, 22:59 МСК
3.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
65
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
90
0
Адриан
Адриан
56
0
Фалькао
Радамель Фалькао
79
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Коста
Диего Коста
61'
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
64
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
81
0
Пабон
Дорлан Пабон
63
Запасные
0
Касто
Касто
0
Паулао
Паулао
0
Молинс
Гильермо Молинс
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Молина
Хорхе Молина