Бетис - Атлетико: 24 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
1:1
Первый матч 0:2

Бетис - Атлетико: 24 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
24 янв. 2013, 22:00 МСК
24.01.2013, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
26
Сидней
Сидней
6
Каналес
Серхио Каналес
15
Бартра
Марк Бартра
1
Жоэль
Жоэль
15
Фекир
Набиль Фекир
15
Алекс Морено
Алекс Морено
16
Морон
Лорен Морон
24
Эмерсон
Эмерсон
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
-
23
Манди
Айсса Манди
-
16
Педраса
Альфонсо Педраса
-
24
Аленья
Карлес Аленья
-
21
Родригес
Гидо Родригес
-
20
Тельо
Кристиан Тельо
-
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
-
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Атлетико
2
Бетис
0
11.07.2020 11 июля 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Бетис
11.07.2020 11 июля 2020 сб 23:00
Атлетико
1
Бетис
0
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
Бетис
1
Атлетико
2
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1
Атлетико
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
Атлетико
1
Бетис
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
0 : 0
Бетис
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 21:45
Атлетико
0
Бетис
0
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
Бетис
0 : 1
Атлетико
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
Бетис
0
Атлетико
1
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Бетис
1
Атлетико
1
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Атлетико
1
Бетис
0
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Атлетико
5 : 1
Бетис
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Атлетико
5
Бетис
1
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:30
Бетис
0 : 1
Атлетико
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:30
Бетис
0
Атлетико
1
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:00
Бетис
0
Атлетико
2
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
Атлетико
5 : 0
Бетис
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 22:59
Атлетико
5
Бетис
0
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:59
Атлетико
1 : 0
Бетис
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 22:59
Атлетико
1
Бетис
0
24.01.2013 24 янв. 2013 чт 22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
24.01.2013 24 янв. 2013 чт 22:00
Бетис
1
Атлетико
1
18.01.2013 18 янв. 2013 пт -:-
Атлетико
2 : 0
Бетис
18.01.2013 18 янв. 2013 пт -:-
Атлетико
2
Бетис
0
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 22:00
Бетис
2 : 4
Атлетико
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 22:00
Бетис
2
Атлетико
4
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 20:45
Бетис
2 : 2
Атлетико
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 20:45
Бетис
2
Атлетико
2
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0
Бетис
2
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бетис
0
Атлетико
2

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