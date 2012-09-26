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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Агра 25
Хуанфран 45
2:4
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 28
Фалькао 48
Коста 55
Гарсия 90
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
26 сент. 2012, 22:00 МСК
26.09.2012, 22:00 МСК
среда
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
58
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
52
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Агра
Сальвадор Агра
25'
25'
58
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Ноно
Ноно
0
Молина
Хорхе Молина
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
46
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
45'
45'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90'
90'
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
70
0
Туран
Арда Туран
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
48'
28'
48', 28'
53
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Диас
Ката Диас
0
Тиагу
Тиагу
0
Коке
Коке
0
Кадер
Кадер
0
Адриан
Адриан
0
Коста
Диего Коста
55'