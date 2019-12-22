Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Бартра 90
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 58
Мората 84
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
22 дек. 2019, 18:00 МСК
22.12.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90'
90'
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Атлетико
мин
9
Мората
Альваро Мората
84'
84'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
10
Корреа
Анхель Корреа
58'
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич