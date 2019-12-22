Матч завершен
Бетис
Севилья
Бартра 90
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 58
Мората 84
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
22 дек. 2019, 18:00 МСК
22.12.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90'
90'
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Атлетико
мин
9
Мората
Альваро Мората
84'
84'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
10
Корреа
Анхель Корреа
58'
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич