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Кельн
Кельн
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Сайт
www.fc.de/
Страна
Германия
Стадион
Рейн Энерги
Тренер
Маркус Гиздол
М. Гиздол
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Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая, 14:31
В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи
#Флориан Виртц
18 мая, 23:03
Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд
#Тайво Авонийи
17 мая, 19:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля, 11:00
«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал
#Кельн
20 декабря 2019, 12:24
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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