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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Швейцария
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Сайт
www.football.ch/
Страна
Швейцария
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Тренер
Владимир Петкович
В. Петкович
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Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября 2020, 00:52
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
В Швейцарии пробуют хоккей в масках. Первое впечатление – она мешает
2
#Хоккей
18 августа 2020, 17:46
2
#
новости спорта
Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций
25 ноября 2020, 22:05
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
1
17 ноября 2020, 17:10
1
В 8 матчах Лиги наций немцы победили лишь однажды
13 октября 2020, 23:39
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59