Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Дзюба 12
Азмун 15
Малком 27
Азмун 61
Дриусси 69
Дзюба 72
7:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Панюков 65
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
14 марта 2020, 16:30 МСК
14.03.2020, 16:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
80
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
46
27
Оздоев
Магомед Оздоев
73
8
Малком
Малком
27'
27'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69'
69'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
12'
72'
12'
72'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
8'
15'
61'
8', 15', 61'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
92
Шамкин
Даниил Шамкин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
95
Калинин
Игорь Калинин
90
5
Вилюш
Мацей Вилюш
46
4
Мамин
Артем Мамин
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
54
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
17
Димитров
Николай Димитров
67
20
Панюков
Андрей Панюков
65'
65'
90
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
35
Золотов
Николай Золотов
57
Фидлер
Артем Фидлер
26
Бавин
Юрий Бавин
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
18
Шаболин
Артем Шаболин
80
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
79
Юсупов
Артём Юсупов