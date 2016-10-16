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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Шатов 22
Юсупов 89
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
16 окт. 2016, 14:00 МСК
16.10.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
13
Панков
Радован Панков
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
79
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
76
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
56
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
5
Динга
Доминик Динга
8
Павленко
Александр Павленко
77
Коробов
Дмитрий Коробов
25
Жуков
Георгий Жуков
25
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
17
Шатов
Олег Шатов
22'
22'
75
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
87
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
69
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
83
Обухов
Игорь Обухов
41
Кержаков
Михаил Кержаков
23
Чернов
Евгений Чернов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
14
Юсупов
Артур Юсупов
89'
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков