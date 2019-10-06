Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Шатов 58
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Иванович 3
Оздоев 27
Азмун 63
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
6 окт. 2019, 11:30 МСК
6.10.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
55
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
52
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
11
Ильин
Владимир Ильин
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
3'
3'
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
14
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
65
4
Осорио
Йордан Осорио
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
27'
27'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63'
63'
83
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
75
Васильев
Андрей Васильев
87
Прохин
Данила Прохин
17
Шатов
Олег Шатов
58'
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
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Матиас Краневиттер