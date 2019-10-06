Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Шатов 58
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Иванович 3
Оздоев 27
Азмун 63
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
6 окт. 2019, 11:30 МСК
6.10.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
55
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
52
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
20
Панюков
Андрей Панюков
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
11
Ильин
Владимир Ильин
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
3'
3'
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
14
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
65
4
Осорио
Йордан Осорио
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
27'
27'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63'
63'
83
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
75
Васильев
Андрей Васильев
87
Прохин
Данила Прохин
17
Шатов
Олег Шатов
58'
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер