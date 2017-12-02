Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Портнягин 31
Кокорин 76
2:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Маммана 6
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
2 дек. 2017, 14:00 МСК
2.12.2017, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
6'
6'
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
89
9
Кокорин
Александр Кокорин
76'
76'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
66
Запасные
47
Кержаков
Михаил Кержаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
19
Смольников
Игорь Смольников
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
55
Капленко
Кирилл Капленко
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Бавин
Юрий Бавин
90
4
Чернов
Данил Чернов
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
61
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
17
Димитров
Николай Димитров
81
88
Портнягин
Игорь Портнягин
31'
31'
90
Запасные
51
Жариков
Евгений Жариков
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
39
Чантурия
Георгий Чантурия
26
Щербаков
Александр Щербаков
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
18
Ильин
Владимир Ильин