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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Иванович 86
Молло 90
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
22 апр. 2017, 14:00 МСК
22.04.2017, 14:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
63
60
Иванович
Бранислав Иванович
86'
86'
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
53
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
44
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
13
Нету
Луиш Нету
17
Шатов
Олег Шатов
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
24
Молло
Йоан Молло
90'
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
68
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
80
Ломакин
Александр Ломакин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
25
Ставпец
Александр Ставпец