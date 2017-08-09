Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 35
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 60
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
9 авг. 2017, 17:30 МСК
9.08.2017, 17:30 МСК
среда
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
59
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
74
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
35'
35'
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
84
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
4
Чернов
Данил Чернов
5
Динга
Доминик Динга
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
26
Щербаков
Александр Щербаков
32
Глушков
Никита Глушков
88
Портнягин
Игорь Портнягин
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
49
Терентьев
Денис Терентьев
90
17
Шатов
Олег Шатов
46
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
88
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
60'
60'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
79
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
7
Жулиано
Жулиано
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз