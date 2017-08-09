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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 35
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 60
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
9 авг. 2017, 17:30 МСК
9.08.2017, 17:30 МСК
среда
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
59
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
74
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
35'
35'
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
84
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
35
Арапов
Дмитрий Арапов
7
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Александр Данцев
4
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Динга
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Портнягин
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Лунгу
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Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
49
Терентьев
Денис Терентьев
90
17
Шатов
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46
14
Кузяев
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90
5
Паредес
Леандро Паредес
88
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
60'
60'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
79
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
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Александр Анюков
50
Карпов
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