Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
9 марта 2020, 19:00 МСК
9.03.2020, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
68
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
4
Осорио
Йордан Осорио
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
8
Малком
Малком
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
7
Азмун
Сердар Азмун
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
92
Шамкин
Даниил Шамкин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
6
Урунов
Остон Урунов
72
74
Фомин
Даниил Фомин
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
64
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
32
Никитин
Алексей Никитин
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
29
Тилль
Оливье Тилль
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани