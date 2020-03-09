Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
9 марта 2020, 19:00 МСК
9.03.2020, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
68
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
4
Осорио
Йордан Осорио
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
8
Малком
Малком
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
7
Азмун
Сердар Азмун
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
92
Шамкин
Даниил Шамкин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
6
Урунов
Остон Урунов
72
74
Фомин
Даниил Фомин
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
64
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
32
Никитин
Алексей Никитин
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
29
Тилль
Оливье Тилль
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани