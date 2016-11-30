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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жулиано 84
Кокорин 90
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
30 нояб. 2016, 19:30 МСК
30.11.2016, 19:30 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
29
Мак
Роберт Мак
77
8
Маурисио
Маурисио
80
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
84'
84'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90'
90'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
83
Обухов
Игорь Обухов
4
Кришито
Доменико Кришито
23
Чернов
Евгений Чернов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
26
Йованович
Вукашин Йованович
14
Юсупов
Артур Юсупов
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
48
Гасилин
Алексей Гасилин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
84
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
80
93
Кротов
Вячеслав Кротов
65
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
21
Фатай
Кеинде Фатай
10
Марсиньо
Марсиньо