Матч завершен
Уфа
Уфа
Фомин 79
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
24 авг. 2019, 16:30 МСК
24.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
85
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
74
Фомин
Даниил Фомин
79'
79'
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
99
Емельянов
Данила Емельянов
66
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
90
9
Козлов
Андрей Козлов
26
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
57
Тилль
Оливье Тилль
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
57
Кротов
Вячеслав Кротов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
83
21
Ерохин
Александр Ерохин
63
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
70
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
Жирков
Юрий Жирков
3
Терентьев
Денис Терентьев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
23
Мевля
Миха Мевля
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев