Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 9
Кришито 22
Кокорин 77
3:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
18 сент. 2017, 20:00 МСК
18.09.2017, 20:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
22'
22'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
9'
9'
64
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
82
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
86
9
Кокорин
Александр Кокорин
77'
77'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
53
Анюков
Александр Анюков
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
14
Кузяев
Далер Кузяев
5
Паредес
Леандро Паредес
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
75
98
Обляков
Иван Обляков
63
21
Фатай
Кеинде Фатай
72
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
75
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
93
Карп
Кэтэлин Карп
6
Салатич
Веролюб Салатич
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов