Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 9
Кришито 22
Кокорин 77
3:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
18 сент. 2017, 20:00 МСК
18.09.2017, 20:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
22'
22'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
9'
9'
64
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
82
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
86
9
Кокорин
Александр Кокорин
77'
77'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
53
Анюков
Александр Анюков
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
14
Кузяев
Далер Кузяев
5
Паредес
Леандро Паредес
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
75
98
Обляков
Иван Обляков
63
21
Фатай
Кеинде Фатай
72
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
75
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
93
Карп
Кэтэлин Карп
6
Салатич
Веролюб Салатич
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов