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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Пауревич 63
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Иванович 17
Неделчару 21
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
1 апр. 2018, 16:30 МСК
1.04.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
72
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
21'
21'
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
63'
63'
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
9
Салатич
Веролюб Салатич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
98
Обляков
Иван Обляков
83
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
33
Сухов
Александр Сухов
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
93
Карп
Кэтэлин Карп
44
Игбун
Сильвестр Игбун
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
17'
17'
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
81
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
75
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
23
Ригони
Эмилиано Ригони
7
Полоз
Дмитрий Полоз