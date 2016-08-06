Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
6 авг. 2016, 17:00 МСК
6.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
98
Обляков
Иван Обляков
89
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
76
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
93
Кротов
Вячеслав Кротов
61
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
31
Сысуев
Дмитрий Сысуев
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
10
Марсиньо
Марсиньо
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
75
28
Витсель
Аксель Витсель
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
78
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
64
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
2
Ломбертс
Николас Ломбертс
26
Йованович
Вукашин Йованович
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
94
Евсеев
Алексей Евсеев
11
Кержаков
Александр Кержаков