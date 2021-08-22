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Вулверхэмптон VS Тоттенхэм
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Вулверхэмптон - Тоттенхэм: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
22 авг. 2021, 16:00 МСК
22.08.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:05
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 3
Вулверхэмптон
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
3
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Тоттенхэм
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
2
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 3
Вулверхэмптон
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Вулверхэмптон
3
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Вулверхэмптон
2 : 3
Тоттенхэм
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:45
Вулверхэмптон
2
Тоттенхэм
3
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вулверхэмптон
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Вулверхэмптон
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Тоттенхэм
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
0
Тоттенхэм
2
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
3 : 3
Тоттенхэм
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Вулверхэмптон
3
Тоттенхэм
3
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
3 : 1
Вулверхэмптон
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
3
Вулверхэмптон
1
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
1 : 0
Тоттенхэм
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
22:45
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
0
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0
Вулверхэмптон
1
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
21 мая, 16:23
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54