Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Бергвейн 13
Орье 45
2:3
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Доэрти 27
Жота 57
Хименес 73
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
1 марта 2020, 17:00 МСК
1.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
24
Орье
Серж Орье
45'
45'
82
27
Моура
Лукас Моура
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
13'
13'
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
39
Танганга
Джафет Танганга
76
Запасные
5
Вертонген
Ян Вертонген
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
52
Скипп
Оливер Скипп
52
Перрот
Трой Перрот
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
27'
27'
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
9
Хименес
Рауль Хименес
73'
73'
90
37
Траоре
Адама Траоре
74
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
57'
57'
79
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
49
Килман
Макс Килман
32
Дендокер
Леандер Дендокер
55
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
30
Нету
Педру Нету