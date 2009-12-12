Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дойл 3
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
12 дек. 2009, 18:00 МСК
12.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
78
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
59
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
0
Кин
Робби Кин
59
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Модрич
Лука Модрич
0
Крауч
Питер Крауч
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
80
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
70
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
60
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
3'
3'
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Фоли
Кевин Фоли
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер