Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Траоре 67
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Моура 8
Вертонген 90
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2019, 17:00 МСК
15.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
67'
67'
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90'
90'
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
27
Моура
Лукас Моура
8'
8'
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
21
Фойт
Хуан Фойт
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп