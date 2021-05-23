Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-

Прошлые матчи

29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 22:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 22:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
1
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 21:45
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:55
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:55
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
18.03.2012 18 марта 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:30
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вулверхэмптон
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Вулверхэмптон
1
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0

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