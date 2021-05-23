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Вулверхэмптон VS Манчестер Юнайтед
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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
23 мая 2021, 18:00 МСК
23.05.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
Прошлые матчи
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
22:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
22:00
Вулверхэмптон
1
Манчестер Юнайтед
1
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:45
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:55
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:55
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0 : 5
Манчестер Юнайтед
18.03.2012
18 марта 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
5
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Вулверхэмптон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4
Вулверхэмптон
1
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Юнайтед
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:30
Вулверхэмптон
2
Манчестер Юнайтед
1
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вулверхэмптон
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2
Вулверхэмптон
1
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:30
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0
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