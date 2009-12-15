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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 30
Видич 43
Валенсия 66
3:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
15 дек. 2009, 23:00 МСК
15.12.2009, 23:00 МСК
вторник
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
43'
43'
63
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
90
0
Обертан
Габриэль Обертан
70
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
66'
66'
90
0
Руни
Уэйн Руни
30'
30'
78
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Андерсон
Андерсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Хилл
Мэттью Хилл
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фрэнд
Джордж Фрэнд
64
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
78
0
Сурман
Эндрю Сурман
90
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
57
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Берра
Кристоф Берра
0
Джонс
Даниэль Джонс
0
Хенри
Карл Хенри
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк