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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
1 февр. 2020, 20:30 МСК
1.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
8
Мата
Хуан Мата
90
17
Фред
Фред
90
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
20
Далот
Диогу Далот
53
Уильямс
Брендон Уильямс
14
Лингард
Джесси Лингард
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
44
Чон
Тахит Чон
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
32
Дендокер
Леандер Дендокер
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
6
Жордау
Бруну Жордау
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
7
Нету
Педру Нету