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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Рубен Невеш 55
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 27
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2019, 22:00 МСК
19.08.2019, 22:00 МСК
понедельник
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
46
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
55'
55'
90
18
Жота
Диогу Жота
86
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
27
Сайсс
Ромен Сайсс
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
37
Траоре
Адама Траоре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
81
23
Шоу
Люк Шоу
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
27'
27'
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
89
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
89
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
31
Матич
Неманья Матич
15
Перейра
Андреас Перейра
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд