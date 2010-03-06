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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Скоулз 72
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
6 марта 2010, 20:30 МСК
6.03.2010, 20:30 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
-
Джонс
Даниэль Джонс
90
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Уорд
Стивен Уорд
83
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Гедиура
Адлан Гедиура
83
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
88
0
Джонс
Дэвид Джонс
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Кеох
Эндрю Кеох
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Браун
Уэс Браун
46
0
Скоулз
Пол Скоулз
72'
72'
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
63
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Нани
Нани
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф