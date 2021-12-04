Вулверхэмптон - Ливерпуль: 04 декабря 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-

Вулверхэмптон - Ливерпуль: 04 декабря 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
4 дек. 2021, 18:00 МСК
4.12.2021, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Ливерпуль
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 22:45
Вулверхэмптон
2
Ливерпуль
1
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Ливерпуль
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 15:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 15:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
29.12.2010 29 дек. 2010 ср 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Вулверхэмптон
29.12.2010 29 дек. 2010 ср 23:00
Ливерпуль
0
Вулверхэмптон
1
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0

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