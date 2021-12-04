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Вулверхэмптон VS Ливерпуль
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Вулверхэмптон - Ливерпуль: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
-:-
Вулверхэмптон - Ливерпуль: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
4 дек. 2021, 18:00 МСК
4.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Ливерпуль
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
22:45
Вулверхэмптон
2
Ливерпуль
1
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Ливерпуль
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
2
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
15:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
15:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Вулверхэмптон
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
23:00
Ливерпуль
0
Вулверхэмптон
1
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
«Вулверхэмптон» объявил об уходе Нун Эшпириту Санту. Он работал в клубе четыре года и вывел его в АПЛ
21 мая, 16:23
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10