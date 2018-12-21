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Вулверхэмптон VS Ливерпуль
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Вулверхэмптон - Ливерпуль: 21 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:2
Вулверхэмптон - Ливерпуль: 21 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 18
ван Дейк 68
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
21 дек. 2018, 23:00 МСК
21.12.2018, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
7
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
-
10
Кошта
Элдер Кошта
-
33
Бонатини
Лео Бонатини
-
Ливерпуль
мин
13
Алисон
Алисон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
68'
68'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
18'
18'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
-
2
Клайн
Натаниэл Клайн
-
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
-
20
Лаллана
Адам Лаллана
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
15
Старридж
Даниэль Старридж
-
27
Ориги
Дивок Ориги
-
События
Матч окончен 0:2
68'
ГОЛ! 0:2
Вирджил ван Дейк
18'
ГОЛ! 0:1
Мохамед Салах
Прошлые матчи
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Ливерпуль
07.01.2019
07 янв. 2019
пн
22:45
Вулверхэмптон
2
Ливерпуль
1
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Ливерпуль
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
2
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
15:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
15:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Вулверхэмптон
29.12.2010
29 дек. 2010
ср
23:00
Ливерпуль
0
Вулверхэмптон
1
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
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Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
«Ливерпуль» проиграл третий матч АПЛ подряд. В семи матчах Премьер-лиги у него шесть поражений
07 марта, 19:17
«Ливерпуль» проиграл пять матчей подряд на «Энфилде» впервые в истории. «Челси» во всех 10 играх непобедим при Тухеле
05 марта, 01:05