Вулверхэмптон - Ливерпуль: 21 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:2

Вулверхэмптон - Ливерпуль: 21 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 18
ван Дейк 68
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
21 дек. 2018, 23:00 МСК
21.12.2018, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
7
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
-
10
Кошта
Элдер Кошта
-
33
Бонатини
Лео Бонатини
-
Ливерпуль
мин
13
Алисон
Алисон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
68'
68'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
18'
18'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
-
2
Клайн
Натаниэл Клайн
-
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
-
20
Лаллана
Адам Лаллана
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
15
Старридж
Даниэль Старридж
-
27
Ориги
Дивок Ориги
-

События

Матч окончен 0:2
68'
ГОЛ! 0:2
Вирджил ван Дейк
18'
ГОЛ! 0:1
Мохамед Салах

Прошлые матчи

15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019 29 дек. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 22:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Ливерпуль
07.01.2019 07 янв. 2019 пн 22:45
Вулверхэмптон
2
Ливерпуль
1
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Ливерпуль
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 15:30
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012 31 янв. 2012 вт 22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Вулверхэмптон
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
1
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 15:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 15:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
29.12.2010 29 дек. 2010 ср 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Вулверхэмптон
29.12.2010 29 дек. 2010 ср 23:00
Ливерпуль
0
Вулверхэмптон
1
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0

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