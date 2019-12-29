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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 42
1:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
29 дек. 2019, 19:30 МСК
29.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
42'
42'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
7
Милнер
Джеймс Милнер
8
Кейта
Наби Кейта
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги
67
Эллиот
Харви Эллиот
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
7
Нету
Педру Нету
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
27
Сайсс
Ромен Сайсс
9
Хименес
Рауль Хименес
37
Траоре
Адама Траоре