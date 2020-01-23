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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 51
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Хендерсон 8
Фирмино 84
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
23 янв. 2020, 23:00 МСК
23.01.2020, 23:00 МСК
четверг
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
87
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
51'
51'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
7
Нету
Педру Нету
77
Запасные
21
Радди
Джон Радди
15
Боли
Вилли Боли
18
Жота
Диогу Жота
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
56
Эшли-Сил
Бенни Эшли-Сил
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
8'
8'
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Мане
Садио Мане
33
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
84'
84'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
70
11
Салах
Мохамед Салах
85
Запасные
13
Адриан
Адриан
32
Матип
Жоэль Матип
3
Фабиньо
Фабиньо
18
Минамино
Такуми Минамино
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги