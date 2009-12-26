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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 62
Бенаюн 70
2:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2009, 20:30 МСК
26.12.2009, 20:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
77
0
Аквилани
Альберто Аквилани
85
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
62'
62'
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
70'
70'
88
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Кейт
Дирк Кейт
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
63
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Дойл
Кевин Дойл
58
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
67
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер