Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 38
Диего 53
Перишич 78
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Вернер 57
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
14 дек. 2013, 20:30 МСК
14.12.2013, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
38'
38'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
81
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
53'
53'
72
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
79
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
78'
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Дост
Бас Дост
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
70
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
83
0
Вернер
Тимо Вернер
57'
57'
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Лайбольд
Тим Лайбольд
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Максим
Александру Максим
0
Хедира
Рани Хедира
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе