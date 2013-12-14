Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 38
Диего 53
Перишич 78
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Вернер 57
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
14 дек. 2013, 20:30 МСК
14.12.2013, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
38'
38'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
81
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
53'
53'
72
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
79
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
78'
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Дост
Бас Дост
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
70
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
83
0
Вернер
Тимо Вернер
57'
57'
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Лайбольд
Тим Лайбольд
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Максим
Александру Максим
0
Хедира
Рани Хедира
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе