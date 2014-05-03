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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 62
1:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Де Брюйне 14
Олич 90
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
82
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
62'
62'
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
59
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Груэсо
Карлос Груэсо
90
0
Какау
Какау
75
0
Харник
Мартин Харник
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
5
Хагги
Карим Хагги
15
Бока
Артур Бока
0
Рауш
Константин Рауш
0
Максим
Александру Максим
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
0
Вернер
Тимо Вернер
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
70
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
14'
14'
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
76
0
Олич
Ивица Олич
90'
90'
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
0
Окс
Патрик Окс
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Виейринья
Виейринья
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
6
Медойевич
Слободан Медойевич