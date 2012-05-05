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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Какау 73
Родригес 77
Траоре 79
3:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хельмес 28
Русс 60
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
77'
77'
90
0
Бока
Артур Бока
74
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
56
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Харник
Мартин Харник
70
0
Какау
Какау
73'
73'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Булахруз
Халид Булахруз
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Ба
Мамаду Ба
0
Траоре
Ибрахима Траоре
79'
0
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
60'
60'
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Жозуэ
Жозуэ
80
0
Хельмес
Патрик Хельмес
28'
28'
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Виейринья
Виейринья
46
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Полак
Ян Полак
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио