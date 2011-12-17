Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Полтер 74
1:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
17 дек. 2011, 17:30 МСК
17.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
79
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Ороско
Йохандри Ороско
46
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Окс
Патрик Окс
0
Крис
Крис
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
74'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
67
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
86
0
Какау
Какау
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
46
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Погребняк
Павел Погребняк
0
Оказаки
Синджи Оказаки