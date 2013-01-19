Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Диего 51
Мадлунг 67
2:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2013, 17:30 МСК
19.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
67'
67'
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
46
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
68
0
Перишич
Иван Перишич
75
0
Диего
Диего
51'
51'
90
0
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Виейринья
Виейринья
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Дост
Бас Дост
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
76
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
68
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
85
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Квист
Вилльям Квист
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Хедира
Рани Хедира
0
Беньямина
Соуфиан Беньямина