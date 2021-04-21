Штутгарт - Вольфсбург: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кастро 90
1:3

Штутгарт - Вольфсбург: 21 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Шлагер 13
Вегхорст 29
Герхардт 65
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
21 апр. 2021, 21:30 МСК
21.04.2021, 21:30 МСК
среда
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Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
90
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
90
2
Антон
Вальдемар Антон
90
16
Каразор
Атакан Каразор
90
7
Кулибали
Танги Кулибали
90
3
Эндо
Ватару Эндо
90
30
Массимо
Роберто Массимо
90
32
Ахамада
Науиру Ахамада
71
31
Климович
Матео Климович
63
20
Ферстер
Филипп Ферстер
71
9
Калайджич
Саша Калайджич
80
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
-
8
Кастро
Гонсало Кастро
90'
19
10
Дидави
Даниэль Дидави
19
21
Клемент
Филипп Клемент
-
11
Томми
Эрик Томми
-
6
Мола
Клинтон Мола
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
27
29
Сиссе
Момо Сиссе
10
Тренерский состав
Пеллегрино Матараццо
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
34
Понграчич
Марин Понграчич
90
20
Баку
Боте Баку
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
31
Герхардт
Янник Герхардт
65'
65'
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
13'
13'
66
7
Брекало
Йосип Брекало
76
17
Филипп
Максимилиан Филипп
66
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
29'
29'
88
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
5
Брума
Джеффри Брума
-
4
Лакруа
Максенс Лакруа
-
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
24
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
24
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
14
40
Виктор
Жоао Виктор
-
21
Бялек
Бартош Бялек
2
Тренерский состав
Оливер Глазнер

События

Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
Гонсало Кастро
90'
88'
Замена
Бартош Бялек
Вут Вегхорст
Желтая карточка
Момо Сиссе
86'
Замена
Момо Сиссе
Саша Калайджич
80'
Желтая карточка
Гонсало Кастро
77'
76'
Замена
Даниэль Гинчек
Йосип Брекало
Замена
Гонсало Кастро
Науиру Ахамада
71'
Замена
Даниэль Дидави
Филипп Ферстер
71'
66'
Замена
Джошуа Гилавоги
Ксавер Шлагер
66'
Замена
Адмир Мехмеди
Максимилиан Филипп
65'
ГОЛ! 0:3
Янник Герхардт
Замена
Дарко Чурлинов
Матео Климович
63'
Конец первого тайма (0:2)
29'
ГОЛ! 0:2
Вут Вегхорст
ПРОМАХ!
Филипп Ферстер
п
13'
ГОЛ! 0:1
Ксавер Шлагер
Начало матча

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:30
Штутгарт
1 : 3
Вольфсбург
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:30
Штутгарт
1
Вольфсбург
3
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Вольфсбург
1 : 0
Штутгарт
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Вольфсбург
1
Штутгарт
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Штутгарт
3 : 0
Вольфсбург
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Штутгарт
3
Вольфсбург
0
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 1
Штутгарт
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1
Штутгарт
1
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Штутгарт
1 : 0
Вольфсбург
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
Штутгарт
1
Вольфсбург
0
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
Штутгарт
3 : 1
Вольфсбург
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
Штутгарт
3
Вольфсбург
1
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0 : 4
Вольфсбург
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0
Вольфсбург
4
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Штутгарт
1 : 2
Вольфсбург
03.05.2014 03 мая 2014 сб 16:30
Штутгарт
1
Вольфсбург
2
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
Вольфсбург
3 : 1
Штутгарт
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:30
Вольфсбург
3
Штутгарт
1
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Штутгарт
0 : 1
Вольфсбург
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Штутгарт
0
Вольфсбург
1
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Штутгарт
3 : 2
Вольфсбург
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Штутгарт
3
Вольфсбург
2
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Штутгарт
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Вольфсбург
1
Штутгарт
0
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:30
Штутгарт
1 : 1
Вольфсбург
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:30
Штутгарт
1
Вольфсбург
1
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Вольфсбург
2
Штутгарт
0
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
Штутгарт
3 : 1
Вольфсбург
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
Штутгарт
3
Вольфсбург
1
07.08.2009 07 авг. 2009 пт 21:30
Вольфсбург
2 : 0
Штутгарт
07.08.2009 07 авг. 2009 пт 21:30
Вольфсбург
2
Штутгарт
0

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