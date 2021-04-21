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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
90'
88'
Замена
Желтая карточка
86'
Замена
80'
Желтая карточка
77'
76'
Замена
Замена
71'
Замена
71'
66'
Замена
66'
Замена
65'
ГОЛ! 0:3
Замена
63'
Конец первого тайма (0:2)
29'
ГОЛ! 0:2
ПРОМАХ!
п
13'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
06 августа 2020, 00:17
21 августа 2019, 21:05
28 ноября 2020, 19:55
28 июня 2020, 19:33
28 июня 2020, 19:00
16 мая 2020, 23:20
21 февраля 2020, 10:30