Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Диего 4
Диего 16
Дост 33
3:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 90
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
11 нояб. 2012, 17:30 МСК
11.11.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
89
0
Диего
Диего
4'
16'
4', 16'
90
0
Олич
Ивица Олич
90
0
Дост
Бас Дост
33'
33'
86
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Шульце
Михаэль Шульце
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Байер
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
46
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
75
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
46
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90'
90'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Карлиньос
Карлиньос
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын