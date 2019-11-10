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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Беллараби 25
Паулиньо 90
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2019, 17:30 МСК
10.11.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Клаус
Феликс Клаус
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
12
Перван
Павао Перван
90
2
Вилльям
Вилльям
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
25'
25'
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
3
Рецос
Панайотис Рецос
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
90'